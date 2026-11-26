БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается расширить перечень оснований для приостановления деятельности и ликвидации неправительственных организаций (НПО), а также филиалов и представительств НПО иностранных государств. При этом решение о приостановлении их деятельности на срок до одного года будет принимать соответствующий орган исполнительной власти, а не суд.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", который обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам.

Согласно законопроекту, соответствующий орган исполнительной власти сможет приостанавливать деятельность НПО, а также филиалов и представительств НПО иностранных государств на срок до одного года.

В настоящее время такое решение принимается судом. Предлагаемыми изменениями наряду с действующими основаниями устанавливается ряд новых случаев для приостановления деятельности указанных организаций.

В частности, деятельность филиалов и представительств НПО иностранных государств в Азербайджане может быть приостановлена по истечении срока действия заключенного с ними соглашения, если поступило обращение о его продлении.

Еще одним основанием станет необеспечение прозрачности деятельности НПО, а также филиалов и представительств иностранных НПО.

Приостановление деятельности также может последовать в случае невыполнения предусмотренных законодательством мер по противодействию коррупционным правонарушениям, легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе мер по применению целевых финансовых санкций.

Еще одно новое основание связано с истечением срока полномочий руководящих органов организаций. Если в течение трех месяцев после истечения срока полномочий исполнительного органа общественного объединения, президента или правления фонда, а также руководителя филиала иностранной НПО в Азербайджане соответствующие изменения не будут внесены в государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке, деятельность организации может быть приостановлена.

Законопроектом также предусматривается расширение перечня оснований для ликвидации НПО, а также филиалов и представительств иностранных НПО по решению суда.

В частности, ликвидация может последовать, если деятельность организации создает угрозу охраняемым законом интересам государства и общества либо представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, филиалы и представительства иностранных НПО могут быть ликвидированы по истечении срока действия заключенного с ними соглашения, если обращение о его продлении не поступило либо срок действия соглашения не был продлен.

Еще одним основанием станет вынесение НПО, филиалу или представительству иностранной НПО в течение одного года двух и более письменных предупреждений или предписаний об устранении нарушений.

Согласно законопроекту, основанием для ликвидации также станет отсутствие созыва общего собрания - высшего органа управления НПО - в течение трех лет подряд, приостановление организацией деятельности на срок более трех лет либо установление факта ее бездействия в течение этого периода.

Организация также может быть ликвидирована, если нарушения, послужившие основанием для приостановления ее деятельности, не будут устранены в установленный срок. Кроме того, основанием для ликвидации станет осуществление НПО какой-либо деятельности в период приостановления ее деятельности.

Исключение составят действия, связанные с уплатой обязательных государственных платежей и штрафов, исполнением обязательств по действующим гражданско-правовым и трудовым договорам, возмещением ущерба, причиненного в результате деятельности организации, а также устранением нарушений, указанных в предупреждении или предписании соответствующего органа исполнительной власти.

НПО, а также филиал или представительство иностранной НПО могут быть ликвидированы и в случае, если после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма либо законодательства о НПО нарушения не будут устранены в установленный срок. Такое же основание предусмотрено при применении в отношении организации целевой финансовой санкции.

Еще одним предлагаемым основанием для ликвидации станет осуществление НПО деятельности, не соответствующей одному из предусмотренных законом видов деятельности либо целям, указанным в ее уставе.

Отметим, что действующее законодательство предусматривает ликвидацию НПО, а также филиалов и представительств иностранных НПО в случае вынесения им в течение одного года более двух письменных предупреждений или предписаний об устранении нарушений. В законопроекте этот порог предлагается снизить до двух и более предупреждений или предписаний, а также дополнить перечень оснований для ликвидации новыми случаями.