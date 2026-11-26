БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в Баку вручил главному тренеру футбольного клуба "Сабах" Валдасу Дамбраускасу награду "Звезда литовской дипломатии".

Об этом глава литовского внешнеполитического ведомства сообщил в публикации на своей странице в социальной сети X.

По словам Будриса, дипломатия не ограничивается закрытыми встречами и подписанием соглашений, но может осуществляться и посредством футбола.

"Я горжусь тем, что вручил главному тренеру ФК "Сабах" Валдасу Дамбраускасу награду "Звезда литовской дипломатии". Он является первым литовским главным тренером, выведшим команду в Лигу чемпионов.

Благодарю его за преданность делу, упорный труд и достойное представление Литвы в мировом футбольном сообществе!" - говорится в публикации.

Напомним, что накануне в Баку состоялся матч V тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и испанской "Барселоной". Встреча завершилась победой каталонского клуба со счетом 4:1.