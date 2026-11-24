БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский мугам вновь прозвучал на международной сцене, вызвав большой интерес у публики. На этот раз его чарующие звуки покорили зрителей в пакистанском городе Карачи, где прошёл III Всемирный фестиваль культуры, объединивший деятелей искусства из разных уголков мира, говорится в сообщении пресс-службы Международного центра мугама.

Азербайджан на престижном международном форуме представили директор Международного центра мугама, заслуженный артист, тарист, доктор философии в области искусствоведения Сахиб Пашазаде, а также солист МЦМ, заслуженный артист, исполнитель на нагаре, старший преподаватель Карабахского университета Кямран Керимов.

В этот день музыкальная программа объединила известных исполнителей из разных стран. Перед азербайджанскими музыкантами на сцену вышла знаменитая алжирская исполнительница Фарах Баба Амми, а после них выступил известный пакистанский ситарист Ашраф Шариф Хан, проживающий в Германии.

Выступление представителей трёх стран на одной сцене стало ярким примером объединяющей силы музыки, не знающей географических границ. Виртуозное звучание тара и выразительные ритмы нагары погрузили зрителей в самобытный мир азербайджанской музыкальной культуры. Исполнение, передавшее неповторимый колорит национального искусства, вызвало большой интерес участников фестиваля. Зрители встретили азербайджанских музыкантов продолжительными аплодисментами.

Стоит отметить, что Сахиб Пашазаде и Кямран Керимов приняли участие во Всемирном фестивале культуры уже в третий раз. Это свидетельствует о растущем международном интересе к азербайджанскому музыкальному искусству и признании мастерства отечественных исполнителей. Выступления музыкантов также получили широкое освещение в СМИ. Опубликованные видеозаписи выступлений собрали многочисленные просмотры и положительные отзывы пользователей.

Особого внимания заслуживает и тот факт, что в прошлом году Сахиб Пашазаде был удостоен почётной медали "За заслуги перед искусством" на Всемирном фестивале культуры в Карачи. Награду заслуженному артисту вручил президент организации Art Council Мухаммад Ахмед Шах. Сахиб Пашазаде стал первым музыкантом, удостоенным этой награды.

В этом году Всемирный фестиваль культуры, прошедший уже в третий раз, вновь подтвердил статус масштабной международной творческой площадки. В мероприятии приняли участие более 1000 деятелей искусства из 150 стран мира. Фестиваль объединил музыку, театр, танец, изобразительное искусство, кино и другие направления творчества, превратив Карачи на несколько недель в центр мирового искусства.

Успешное выступление азербайджанских музыкантов в очередной раз продемонстрировало, что мугам является не только бесценным национальным и духовным наследием Азербайджана, но и универсальным языком искусства, способным объединять разные культуры и народы через общие эмоции и музыкальные традиции.

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