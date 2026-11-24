БАКУ /Trend/ - Повестка отношений между Азербайджаном и Грузией обширна.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Министр отметил, что между двумя странами действуют 145 документов.

«Продолжается работа еще над 18 документами. В ближайшее время мы станем свидетелями их подписания», — добавил он.