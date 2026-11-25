БАКУ /Trend/ - Будущее глобальной энергетической системы зависит от надежных трансграничных соединений.

Как сообщили в министерстве энергетики Азербайджана, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал в ходе выступления на первом пленарном заседании правления Энергетического партнерства «Пояс и путь» (BREP), прошедшем в китайском городе Циндао.

Министр отметил, что в период роста рисков энергетической безопасности и изменения спроса на энергию под влиянием новых технологий будущее глобальной энергетической системы зависит от надежных трансграничных соединений и долгосрочных партнерств. По его словам, ни одна страна не способна в одиночку ответить на эти вызовы, и BREP имеет стратегическое значение для будущей энергетической системы Евразии.

П. Шахбазов подчеркнул, что партнерство, объединяя энергетические ресурсы, технологии и финансовые возможности на единой платформе, сводит вместе производителей, транзитные страны и потребителей на равноправной основе. Он отметил, что Азербайджан готов внести вклад в это сотрудничество благодаря своим энергетическим ресурсам, географическому положению и опыту надежного партнерства вдоль коридоров Восток–Запад и Север–Юг.

На заседании, прошедшем под председательством главы Государственного энергетического управления Китая Ван Хунчжи, были рассмотрены план учреждения правления, повестка дня и итоговые документы IV конференции министров энергетики, а также план работы партнерства на 2027 год. Представители стран-участниц провели обмен мнениями по этим вопросам.