БАКУ /Trend Life/ – В концертном зале Cemal Reşit Rey (CRR) в Стамбуле состоялся симфонический концерт под управлением главного дирижёра Азербайджанского государственного театра оперы и балета и дирижера Азербайджанского государственного камерного оркестра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева.

Концертная программа объединила три выдающихся произведения мирового симфонического искусства, представив слушателям разные грани музыкальной традиции, говорится в сообщении музыканта.

В этот вечер Эйюб Гулиев выступил с известным турецким музыкальным коллективом - Симфоническим оркестром Cemal Reşit Rey (CRR), а солисткой концерта стала известная турецкая арфистка Мерве Коджабейлер (Merve Kocabeyler).

Вечер открылся проникновенным Адажиетто из Симфонии № 5 Густава Малера. Центральным событием первого отделения стал Концерт для арфы с оркестром ми-бемоль мажор, соч. 74 Рейнгольда Глиэра, в котором солистка Мерве Коджабейлер продемонстрировала выразительное исполнение, виртуозность и тонкое музыкальное мастерство. Во втором отделении прозвучала Симфония № 6 си минор, соч. 74 "Патетическая" Петра Ильича Чайковского - одно из наиболее глубоких и эмоционально насыщенных произведений композитора.

Концерт прошёл с большим успехом и вызвал исключительно тёплый отклик публики. По окончании выступления зал встретил музыкантов продолжительными овациями. Зрители стоя аплодировали оркестру, солистке и дирижёру, долго не отпуская их со сцены. Эта продолжительная и искренняя реакция стала ярким свидетельством эмоционального воздействия концерта и высокой оценки исполнительского мастерства всех участников вечера.

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