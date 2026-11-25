БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп не исключил, что американское правительство может приобрести долю в технологической компании Nvidia.

«Я думал об этом. Я говорил, что, возможно, мне стоит это сделать. Но я еще не обсуждал это. Может быть, еще не поздно», — заявил Трамп.

По его словам, Nvidia играет важную роль в развитии искусственного интеллекта в США. В этой связи американский лидер напомнил, что в 2025 году правительство страны приобрело 10-процентную долю в компании Intel.

При этом Трамп не уточнил, на каких условиях государство может войти в капитал Nvidia.

Кроме того, президент США допустил возможность помилования генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, однако выразил мнение, что в этом не возникнет необходимости.

Трамп отметил, что назначение неподходящего кандидата на руководящую должность могло бы иметь серьезные последствия для США. Он также заявил, что содействовал возвращению Хуанга на руководящий пост в компании.

В Белом доме, в свою очередь, выразили надежду, что Хуанг даст правдивые показания на предстоящих слушаниях в банковском комитете Сената США.

Напомним, американские власти подозревают, что произведенные Nvidia чипы для систем искусственного интеллекта незаконно поставляются в Китай.

Согласно представленным данным, 12 ноября Хуанг покинул пост генерального директора и президента Nvidia после публикаций о его связях с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Министерство иностранных дел КНР назвало эти обвинения клеветническими.

23 ноября совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга в должности. По данным компании, американские власти заверили ее, что возвращение руководителя не представляет угрозы национальной безопасности США.