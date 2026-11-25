БАКУ /Trend/ - Молодежная команда U-19 футбольного клуба «Барселона» встретилась с командой U-19 клуба «Сабах» в Баку в рамках V тура Юношеской лиги УЕФА.

Матч, состоявшийся на стадионе «Bank Respublika Arena», завершился победой «Барселоны» со счетом 7:0.

Таким образом, молодежная команда «Барселоны» одержала крупную выездную победу и набрала очередные три очка в турнире.

Отметим, что матч состоялся в рамках V тура общего этапа Юношеской лиги УЕФА сезона 2026/2027. До этой встречи «Сабах» потерпел поражение во всех четырех проведенных в турнире матчах. В предыдущих встречах представитель Азербайджана уступил английскому «Манчестер Юнайтед», чешской «Славии» (Прага), немецкой «Боруссии» (Дортмунд) и норвежскому «Викингу».

«Барселона» же до поездки в Баку набрала пять очков в четырех матчах, одержав одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Испанский клуб обыграл «Галатасарай» со счетом 1:0, сыграл вничью с ПСЖ (1:1) и «Астон Виллой» (3:3). В другом матче турнира команда уступила нидерландскому «Фейеноорду» со счетом 1:2.

Выезд в Баку стал для команды U-19 «Барселоны» одной из самых дальних поездок за всю историю участия клуба в турнирах УЕФА. Главный тренер команды Альберт Перис вызвал для участия в этом визите 20 футболистов.

Напомним, что на общем этапе Юношеской лиги УЕФА команды проводят матчи в рамках шести туров. Следующим соперником «Сабаха» станет испанский «Вильярреал», с которым азербайджанская команда встретится на выезде 8 декабря. «Барселона» в тот же день сыграет с английским «Манчестер Сити».