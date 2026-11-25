БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана планирует обеспечить полноценное функционирование централизованной антифрод-платформы не позднее 2030 года.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в среду заявил начальник отдела по предотвращению и мониторингу цифрового мошенничества Центрального банка Азербайджана Эльвин Джуваров на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По его словам, создание централизованной антифрод-платформы входит в трехлетние стратегические планы регулятора и является одним из актуальных направлений работы.

"При подготовке проекта изучается опыт развитых стран Европы, Восточной Европы, Центральной Азии и других регионов. ЦБА также проводит встречи с различными зарубежными организациями и обменивается опытом в этой сфере. Согласно концепции платформы, она будет обеспечивать не только обмен информацией между банками, платежными организациями, организациями электронных денег и Центральным банком, но и механизмы перекрестного мониторинга, оценки рисков и риск-скоринга. Кроме того, платформа позволит перевести в электронный формат совместные меры финансовых организаций по отдельным случаям мошенничества с участием клиентов", - сказал он.

По словам Э.Джуварова, это позволит повысить прозрачность обмена информацией и эффективность совместных действий по противодействию мошенничеству. Он добавил, что подобная практика уже применяется и доказала свою эффективность в ряде стран.