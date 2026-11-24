БАКУ /Trend/ - Скончался в возрасте 89 лет бывший председатель Великого национального собрания Турции, экс-министр иностранных дел и один из бывших лидеров Республиканской народной партии Хикмет Четин.

Хикмет Четин родился в 1937 году в районе Лидже провинции Диярбакыр. Окончил факультет политических наук Университета Анкары. Проработав на различных должностях в Государственной организации планирования и затем придя в политику, Четин занимал посты заместителя премьер-министра Турции, министра иностранных дел и председателя Великого национального собрания Турции.

Х. Четин с 18 февраля по 9 сентября 1995 года возглавлял Республиканскую народную партию.