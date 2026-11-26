БАКУ/Trend/ - Продажа 12,5% доли в Southern Gas Corridor компании ADNOC не повлияла на рейтинговую оценку компании.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch.

В сентябре 2026 года Азербайджан завершил продажу 12,5% доли участия в компании Southern Gas Corridor (SGC) компании XRG SGC Limited — международному инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC).

Как отмечает Fitch Ratings, сделка не повлияла на рейтинговую оценку SGC, поскольку Азербайджан сохраняет контроль над компанией и полномочия по принятию ключевых решений.

«Сделка является положительным фактором с точки зрения корпоративного управления и технологического развития. Кроме того, SGC может получить выгоду от синергетического эффекта благодаря взаимодействию с другими проектами XRG в Каспийском регионе», — говорится в материалах Fitch.