БАКУ /Trend/ - Присутствие иностранных сил в регионе не будет способствовать восстановлению стабильности и безопасности, а, напротив, приведет к усилению напряженности.

По информации Министерства иностранных дел Ирана, об этом заявил глава ведомства Сейед Аббас Арагчи в четверг, 26 ноября, в телефонном разговоре с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном.

Арагчи рассказал о текущих дипломатических усилиях и инициативах, направленных на сохранение мира и стабильности в регионе, а также изложил позицию Ирана относительно условий восстановления мира.

В свою очередь, глава МИД Южной Кореи отметил, что его страна поддерживает региональный мир и стабильность. Он подчеркнул, что Сеул не намерен вмешиваться в конфликт и не планирует направлять военные силы в регион.

Чо Хён также выразил надежду на создание условий для мирного урегулирования, прекращения нынешней напряженности и завершения войны.

Отметим, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что это стало ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.