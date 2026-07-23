В Джебраиле произошел взрыв мины, есть пострадавший

БАКУ /Trend/ - 23 июля 2026 года на территории освобожденного от оккупации села Гасанлы Джебраильского района произошел взрыв мины.

Об этом сообщили пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Согласно информации, житель села Гумлаг Джебраильского района Эльшан Бахлул оглу Шамилов, 1979 года рождения, получил ранения в результате взрыва мины во время вспашки земли на тракторе на неочищенной от мин территории.

По данному факту в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.

Агентство по разминированию, министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим знакам о минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить в зоны, где проводятся работы по ограждению опасных участков.