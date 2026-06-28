Казахстан создаст логистический центр в порту Шахид Раджаи

БАКУ/ Trend/ - Инвестиции Казахстана в порт Шахид Раджаи, расположенный в провинции Хормозган на юге Ирана, будут способствовать дальнейшей активизации Международного транспортного коридора Север–Юг.

Об этом заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, глава Организации портов и морского судоходства Мохаммад Шакибинасаб на церемонии подписания соглашения о создании логистического центра в порту Шахид Раджаи с участием казахстанских инвестиций.

По его словам, казахстанские инвестиции позволят не только обеспечить порт необходимым оборудованием и расширить инфраструктуру, но и создать новые рабочие места. Кроме того, они повысят операционный потенциал порта Шахид Раджаи и других портов, расположенных на маршруте Международного транспортного коридора Север–Юг.

Замминистра отметил, что подписанное между Ираном и Казахстаном соглашение гарантирует транзит через территорию Ирана 1,5 млн тонн грузов в год. Реализация проекта позволит увеличить долю Ирана на региональном рынке транзита и грузоперевозок, улучшить экономические показатели иранских портов, нарастить доходы от транзита и укрепить позиции страны в сфере международных перевозок.

«Казахстан занимает стратегическое положение в региональной транспортной сети. Будучи одним из ключевых логистических и транзитных центров региона, страна способна сыграть важную роль в развитии Международного транспортного коридора Север–Юг. Участие казахстанских инвесторов в порту Шахид Раджаи будет способствовать как развитию инфраструктуры, так и обеспечению необходимого оснащения, что, в свою очередь, ускорит развитие международного коридора и расширит экономическое сотрудничество между двумя странами», — подчеркнул он.

В ходе мероприятия директор корпоративного фонда QazExportPromotion Аман Малгаждаров заявил, что работа над проектом велась почти год, и подписание соглашения стало важным этапом его реализации.

По его словам, Казахстан рассматривает этот проект не просто как создание платформы, склада или терминала, а как основу для формирования собственного логистического узла в порту Шахид Раджаи. Он отметил, что проект может сыграть значительную роль в развитии международных транзитных коридоров.

Малгаждаров сообщил, что объем инвестиционных обязательств казахстанской стороны в рамках проекта составляет около 1,5 млн долларов. В настоящее время товарооборот между Ираном и Казахстаном достигает примерно 400 млн долларов. По его словам, после ввода логистического центра в эксплуатацию этот показатель, как ожидается, увеличится как минимум в два-три раза.

Отметим, что порт Шахид Раджаи занимает территорию площадью 4,8 тыс. гектаров. Его пропускная способность превышает 88 млн тонн грузов в год.