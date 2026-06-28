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Депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Украину

Политика Новость 28 июня 2026 14:47 (UTC +04:00)
Депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Украину
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Украиной Алибала Магеррамзаде и член группы Эркин Гадирли 29 июня отправятся с визитом в Киев.

Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В рамках визита, который состоится по приглашению сопредседателя депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном Володимира Крейденко, будет проведен ряд встреч. На встречах состоится обмен мнениями о развитии межпарламентских связей между двумя странами.

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