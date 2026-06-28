Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ/ Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, утром в отдельных местах возможен кратковременный дождь. Юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 17–20° тепла, днем — 23–28° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 55–65%.

В большинстве районов Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16–20° тепла, днем — 27–32° тепла, в горах ночью — 8–13° тепла, днем — 16–21°, местами до 25–28° тепла.

