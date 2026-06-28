Через Азербайджан в Армению отправлена очередная партия пшеницы (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Сегодня транзитом через Азербайджан из России в Армению отправлена очередная партия пшеницы - 770 тонн в 11 вагонах.

Груз отправлен со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в направлении станции Бёюк-Кясик, откуда проследует через Грузию в Армению.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.