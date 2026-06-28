Стал известен объем операций по платежным картам Visa в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным отчета на конец мая, количество транзакций по платежным картам Visa в Азербайджане, выпущенным финансовыми учреждениями-резидентами (а также платежными картами статистической единицы), составило 159,331 миллиона единиц, а объем операций - 7,965 миллиарда манатов.

Об этом говорится в статистическом бюллетене, опубликованном Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

Кроме того, данные показывают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 35,178 миллиона, или на 28,3%, а объем операций - на 963 миллиона манатов, или на 13,7%.

Согласно данным ЦБА, количество транзакций по картам Visa, выпущенным финансовыми организациями-нерезидентами, составило 839,3 тысячи, а объем операций - 74,5 миллиона манатов.

Отметим, что, по состоянию на конец апреля, количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 108 тысяч единиц и составило 22 миллиона 518 тысяч карт.

"По состоянию на конец мая количество платежных карт, находящихся в обращении через банковскую систему и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 309 тысяч и достигло 22 миллионов 827 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 12%", - передает ЦБА.

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Trend старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев заявил, что Visa внедряет на рынке новые технологии и сервисы, 10 банков-эмитентов уже завершили техническое внедрение Click to Pay.

Он отметил, что Visa продолжает активное развитие цифровых платежных решений в Азербайджане, включая токенизацию, решения для СМБ и сервисы для электронной коммерции.

"Еще в 2019 году мы внедрили технологию Visa Token Service, заложив основу платежей через Apple Pay и Google Pay, которые впоследствии пришли и в Азербайджан. Сегодня для местных пользователей это обыденность: заходя на сайты или платформы наших партнеров, таких как Bolt, Wolt, Epoint, BirMarket, Bakcell, Azercell и многих других, вы можете оплатить покупку с помощью цифровых кошельков. Это бесшовно, удобно и безопасно", - сказал он.

По словам Нурлана Гаджиева, токенизация электронной коммерции значительно возросла: "За последний год объём внутренних платежей через цифровые кошельки вырос почти в 2,5 раза. тогда как трансграничные транзакции выросли более чем в полтора раза".

Важную роль в развитии бесконтактных платежей играет решение Visa Tap to Phone, которое на сегодня предлагают клиентам девять азербайджанских банков: "Это удобный способ приема платежей для малого бизнеса: не требуется устанавливать и обслуживать платежный терминал, а платежи можно принимать со смартфона".

Переходя к теме трансграничных платежей, Нурлан Гаджиев рассказал о внедрении Visa Direct Account and Wallet совместно с Xalq Bank.

По его словам, это решение позволяет легко и просто осуществлять международные переводы в локальной валюте получателя.

"Держатели премиальных карт Visa могут посещать любой из 1200 бизнес-залов во всем мире по программе DragonPass. Также пользователям доступны трансферы в аэропорт - один из наиболее востребованных сервисов в Азербайджане - и специальная ускоренная процедура регистрации на рейс с сервисом Fast Track", - рассказал Нурлан Гаджиев.

Он также поделился, что одним из ключевых партнеров Visa является Sea Breeze: "Мы продлили наше партнерское соглашение и продолжаем развивать сотрудничество". Упомянул представитель Visa и о продлении другого партнерства — подписании меморандума с Национальным олимпийским комитетом, направленного на поддержку развития локального спорта.

Отдельно Нурлан Гаджиев рассказал о развитии цифровых платежей в общественном транспорте.

"Еще в 2021 году совместно с Международным банком Азербайджана мы запустили электронную оплату на Бакинской кольцевой железной дороге, а следующим этапом стало внедрение в 2022 году технологии Mobility & Transit Transaction, объединяющей все оплаты за день в единую транзакцию. В 2025 году состоялся еще один важный для "умной мобильности" запуск: совместно с BakıKart, Payriff и Kapital Bank мы открыли для держателей карт Visa возможность оплаты как в метро, так и в автобусах Баку и Гянджи", - отметил он.

Затронул Нурлан Гаджиев и тему использования искусственного интеллекта в платежной сфере: "Мы внедряем машинное обучение для противодействия мошенничеству еще с 1993 года. Только за последние 10 лет Visa инвестировала более 3 миллиардов долларов в ИИ и инфраструктуру обработки данных, чтобы обеспечить более безопасное перемещение денег, а также заблаговременно выявлять и предотвращать мошенничество".

По его словам, еще одно важное направление развития ИИ - это агентская коммерция, а значительная часть пользователей уже готова к использованию агентских решений в платежах. "Согласно исследованию Visa, 58% людей готовы использовать агентов для сравнения цен, а 55% - для применения скидок и специальных предложений. Что особенно показательно, 38% людей уже готовы доверить ИИ завершение покупки, а среди представителей поколения Z этот показатель достигает 48%".