В Нахчыване будет построен новый энергетический центр

БАКУ /Trend/ - В городе Нахчыван планируется строительство новой подстанции с целью модернизации энергетической инфраструктуры и повышения надёжности электроснабжения.

Об этом говорится в информации, размещённой на Едином интернет-портале государственных закупок.

Существующая подстанция «Кёроглу», расположенная на территории города, будет демонтирована, а на её месте будут построены новая подстанция напряжением 110/35/10 кВ мощностью 2×40 МВА и центр управления.

Реализацию проекта начало ОАО «Азеришыг». В настоящее время компания продолжает процедуры по выбору подрядчика для выполнения строительных и монтажных работ.

По предварительным данным, общая стоимость проекта составляет 17,7 миллиона манатов.

ОАО «Азеришыг» в последние годы осуществляет масштабные работы по обновлению электрических сетей по всей стране, модернизации подстанций и повышению стабильности энергоснабжения в регионах. В рамках этой деятельности строительство новых подстанций, модернизация устаревшего оборудования и внедрение цифровых систем управления определены в качестве одного из приоритетных направлений.

Ожидается, что новый проект, который будет реализован в Нахчыване, будет способствовать более эффективному удовлетворению растущего спроса на электроэнергию в регионе и повышению надёжности энергосети.

Вместе с тем в последние дни были обнародованы результаты проведённых исследований деятельности ОАО «Азеришыг». Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики провело проверку деятельности компании в сфере электроснабжения на основании обращений граждан, а также информации, поступившей от Агентства по регулированию энергетических вопросов.

В ходе проверки были выявлены определённые недостатки, связанные с проведением расчётов за потреблённую электроэнергию, содержанием уведомлений, направляемых абонентам, а также соблюдением установленных законодательством сроков при прекращении электроснабжения.

В результате Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком выдало ОАО «Азеришыг» обязательное для исполнения предписание, предусматривающее отражение существующей задолженности в счетах, выставляемых потребителям, приведение письменных предупреждений в соответствие с требованиями законодательства и осуществление отключения электроснабжения в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Кроме того, в связи с нарушением требований законодательства о конкуренции, в отношении начальников Южного, Северо-Западного, Ширванского, Сумгайытского и Ясамальского региональных управлений по снабжению и продаже электроэнергии ОАО «Азеришыг», а также их заместителей по вопросам реализации электроэнергии были применены финансовые санкции.