Доля ненефтегазового сектора в доходах бюджета Азербайджана вырастет до 60,6%

БАКУ/ Trend/ - В 2027 году доля ненефтегазового сектора в доходах государственного бюджета Азербайджана увеличится до 60,6 процента, тогда как доля нефтегазовых доходов сократится до 39,4 процента.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Согласно документу, в 2027 году номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана увеличится на 6,9 миллиарда манатов, или 5,1 процента, по сравнению с текущим годом и достигнет 141 миллиарда 12,7 миллиона манатов. ВВП ненефтегазового сектора прогнозируется на уровне 109 миллиардов 80,1 миллиона манатов, что на 7,4 миллиарда манатов, или 7,2 процента, больше показателя текущего года.

По оценке Счетной палаты, более высокие темпы экономического роста в ненефтегазовом секторе будут способствовать увеличению бюджетных поступлений от этой сферы.

Так, доходы государственного бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 39 миллиардов 254 миллионов манатов. Это на 645 миллионов манатов, или 1,7 процента, больше прогнозного показателя 2026 года.

Ожидается дальнейшее усиление роли ненефтегазовых источников в структуре бюджетных доходов. В 2027 году поступления из ненефтегазового сектора предусмотрены в размере 23 миллиардов 774 миллионов манатов, что на 1 миллиард 600 миллионов манатов, или 7,2 процента, превышает прогноз текущего года.

В результате доля ненефтегазовых доходов в общих поступлениях государственного бюджета увеличится с 57,4 процента в 2026 году до 60,6 процента в 2027 году.

В то же время прогнозируется сокращение нефтегазовых доходов. В 2027 году поступления из этого источника ожидаются на уровне 15 миллиардов 480 миллионов манатов, что на 955 миллионов манатов, или 5,8 процента, меньше прогнозного показателя 2026 года. Соответственно, доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях бюджета снизится с 42,6 до 39,4 процента.

Одной из основных причин сокращения нефтегазовых доходов Счетная палата называет уменьшение объема трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет по сравнению с предыдущим годом.

Доля доходов бюджета в ВВП снизится

В заключении Счетной палаты также отмечается сокращение соотношения доходов государственного бюджета к ВВП.

В 2027 году этот показатель прогнозируется на уровне 27,8 процента, что на 1 процентный пункт ниже показателя текущего года. Основной причиной является более быстрый рост номинального ВВП по сравнению с доходами государственного бюджета.

Так, если рост ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 5,1 процента, то доходы государственного бюджета увеличатся на 1,7 процента.

При этом ожидается сохранение соотношения ненефтегазовых доходов к ВВП соответствующего сектора на уровне 21,8 процента.

Согласно представленным в заключении данным, доходы государственного бюджета в 2023 году составили 35 миллиардов 236,4 миллиона манатов, в 2024 году - 37 миллиардов 161,8 миллиона манатов, а в 2025 году - 39 миллиардов 184,6 миллиона манатов.

На 2026 год этот показатель прогнозируется на уровне 38 миллиардов 609 миллионов манатов, на 2027 год - 39 миллиардов 254 миллионов манатов.

В то же время объем ВВП ненефтегазового сектора увеличится с 77 миллиардов 661,8 миллиона манатов в 2023 году до 109 миллиардов 80,1 миллиона манатов в 2027 году.

Таким образом, прогнозы на 2027 год свидетельствуют о дальнейшем усилении роли ненефтегазового сектора в формировании доходов государственного бюджета Азербайджана и сокращении доли нефтегазовых поступлений.