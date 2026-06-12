В Азербайджане для НБКО разработаны новые стандарты корпоративного управления

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования деятельности небанковских кредитных организаций (НБКО), являющихся важной составляющей банковского сектора.

Об этом сообщается в годовом отчете Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, в соответствии с документом Центрального банка Азербайджана «Стратегические рамки по модели микрофинансирования», оцениваются изменения в отраслевом законодательстве, направленные на развитие НБКО, и планируется их поэтапное применение.

В отчете отмечено, что в целях укрепления институционального потенциала небанковских кредитных организаций утверждены правила, устанавливающие минимальные требования к проведению внешнего аудита. Правила включают критерии отбора аудиторов, охват аудиторских проверок и требования к координации с функциями внутреннего аудита.

Наряду с этим, подготовлен проект стандартов корпоративного управления для небанковских кредитных организаций, который был обсужден с представителями сектора. Ожидается утверждение документа Центральным банком Азербайджана.