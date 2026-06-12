Государственный и сводный бюджеты Азербайджана за 2025 год исполнены с профицитом - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2025 году местные доходы государственного бюджета составили 873 миллиона манатов, что на 79 миллионов манатов превышает прогноз, а местные расходы были исполнены в объеме 717 миллионов манатов.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год» заявил министр финансов Сахиль Бабаев, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Министр отметил, что снижение зависимости регионов от финансирования из центрального бюджета также стало одним из положительных результатов 2025 года:

"Дотация, выделенная Нахчыванской Автономной Республике, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 25,2 миллиона манатов, или на 13,6 процента. Увеличение числа городов и районов, финансирующих свои расходы за счет собственных местных доходов, свидетельствует об укреплении экономического и финансового потенциала регионов. Таким образом, в прошлом году благодаря превышению поступлений над прогнозами со стороны фискальных органов и эффективному исполнению бюджетных расходов государственный бюджет был исполнен с профицитом".

С. Бабаев добавил, что доходы сводного бюджета за 2025 год составили 48 миллиардов манатов, а расходы — 44,6 миллиарда манатов, и сводный бюджет также был исполнен с профицитом.

В целом министр подчеркнул, что в 2025 году были достигнуты важные результаты в обеспечении макроэкономической стабильности, увеличении государственных доходов, расширении ненефтяного сектора, обеспечении долговой устойчивости и финансировании социальных обязательств, а также рассказал о целях на предстоящий период.

"Главная цель — укрепить достигнутые положительные результаты, ускорить рост ненефтяных доходов, повысить эффективность государственных расходов и дальнейшее усиление ориентированности бюджетной системы на результат. Уверены, что реализуемая целенаправленная экономическая и фискальная политика будет служить укреплению финансовой устойчивости страны, повышению благосостояния населения и достижению целей развития", - отметил министр.

Министр сообщил, что в отчетном году на государственную финансовую поддержку производителей сельскохозяйственной продукции, а также на финансирование мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности было направлено 504 миллиона манатов, что на 18,5 миллиона манатов, или на 3,8 процента больше по сравнению с 2024 годом.

«В прошлом году на выдачу льготных ипотечных кредитов было направлено 85 миллионов манатов, а на субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным субъектами предпринимательства в манатах, — 15 миллионов манатов, всего 100 миллионов манатов. В отчетном году на финансовое обеспечение работ и услуг, выполняемых от имени государства и по государственному заказу, из государственного бюджета было выделено 44 публичных юридических лица и направлено 968 миллионов манатов. В 2025 году на расходы, связанные с экономической деятельностью, было выделено 7,6 миллиарда манатов, или 19,6 процента бюджетных расходов. Из этой суммы на реализацию инвестиционных проектов было направлено 2,3 миллиарда манатов», — отметил С. Бабаев.

Он также подчеркнул, что 1,7 миллиарда манатов инвестиционных расходов были направлены на инфраструктурные проекты, 303 миллиона манатов — на объекты социальной сферы, 98 миллионов манатов — на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов в сферах обороны, судебной системы, правоохранительных органов и других направлений.

Министр отметил, что в 2025 году все необходимые средства для реализации приоритетных направлений социально-экономического развития страны и других обязательных расходов были полностью и своевременно обеспечены.

По его словам, в 2025 году расходы государственного бюджета были исполнены на уровне 93,2 процента от прогноза, или 38,6 миллиарда манатов, что на 891 миллион манатов, или на 2,4 процента больше по сравнению с 2024 годом.

«В целом за последние 5 лет расходы государственного бюджета увеличились на 11,2 миллиарда манатов, или на 41 процент. По структуре бюджета 22,1 миллиарда манатов, или 57,3 процента, направлены на текущие расходы, 14,4 миллиарда манатов, или 37,3 процента, — на капитальные расходы, и 2,1 миллиарда манатов, или 5,4 процента, — на обслуживание государственного долга и обязательств», — сказал С. Бабаев.

Министр финансов отметил, что в отчетном году 92 процента, или 20,4 миллиарда манатов текущих расходов были покрыты за счет поступлений по ненефтегазовому сектору.