В 2025 г. "Шахдениз" обеспечил основной рост поступлений по линии ГНС - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2025 году "Шахдениз" обеспечил основной рост поступлений в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2025 год".

Согласно информации, в 2025 году по линии ГНС в государственный бюджет поступило 16 миллиардов 355,2 миллиона манатов. Этот показатель означает рост на 855,2 миллиона манатов, или 5,5%, по сравнению с прогнозом в 15 миллиардов 500,0 миллионов манатов, и на 547,2 миллиона манатов, или 3,5%, по сравнению с исполнением 2024 года.

в отчетном году основной рост поступлений по линии ГНС был обеспечен за счет поступлений по налогу на прибыль и НДС, сформированных в нефтегазовом секторе, особенно в рамках проекта "Шахдениз".

Налог на прибыль подрядных организаций, действующих в рамках соглашений о разделе продукции в нефтегазовой сфере, составил 2 миллиарда 552,0 миллиона манатов, что на 602,0 миллиона манатов, или 30,9%, выше прогноза. В этом росте особую долю имели поступления по проекту "Шахдениз".

Поступления по линии ГНС по ненефтегазовому сектору составили 12 миллиардов 7,8 миллиона манатов, превысив прогноз на 337,8 миллиона манатов, или 2,9%.

В отчете отмечается, что в целом по 7 из 13 источников доходов поступления превысили прогноз на 408 миллионов манатов, или 13,9%, а по 6 источникам зафиксирован дефицит в размере 1 миллиарда 263,2 миллионов манатов, или 10,1%. Дефицит в основном был связан с НДС, налогом на прибыль и другими видами налогов.

Кроме того, в течение 2025 года средняя цена продажи природного газа, превысившая прогноз на 26,4%, а также меры фискального стимулирования также были отмечены в качестве основных факторов, повлиявших на рост поступлений в ГНС.

В отчетном году число активных налогоплательщиков также увеличилось, достигнув по состоянию на 1 января 2026 года 860 тысяч человек.