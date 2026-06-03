Назван объем инвестиций в агросектор в торгово-промышленной зоне на северо-западе Ирана

БАКУ /Trend/ - В сельскохозяйственный сектор свободной торгово-промышленной зоны "Араз" в Иране частным сектором к настоящему времени инвестировано 170 триллионов риалов (около 129 миллионов долларов).

Как сообщает Trend, об этом СМИ заявил официальный представитель свободной торгово-промышленной зоны "Араз", расположенной в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана, Мохаммад Мехдизаде.

По его словам, благодаря вложенным инвестициям площадь теплиц увеличилась на 500 гектаров. В результате производство сельскохозяйственной продукции в стране выросло на 5 тысяч тонн.

Мехдизаде добавил, что благодаря этим инвестициям работой были обеспечены 2 тысячи человек. В настоящее время в теплицах в свободной торгово-промышленной зоне выращиваются томаты, болгарский перец, огурцы и другая продукция. Около 80% сельскохозяйственной продукции, выращиваемой здесь, то есть 5 тысяч тонн, экспортируется на рынки стран региона, включая страны СНГ и Персидского залива.

Отметим, что территория свободной торгово-промышленной зоны "Араз" составляет 71,8 тысячи гектаров. Здесь действуют 150 производственных и промышленных предприятий, а также крупнейшие в стране теплицы (7 тысяч квадратных метров).