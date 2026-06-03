Новый вектор Центральной Азии: как проекты Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана уводят регион от сырьевой зависимости

БАКУ /Trend/ - 2 июня 2026 года президенты Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана одновременно объявили о крупных шагах по укреплению своих экономик, показав, что регион переходит от отдельных проектов к системному развитию.

В Казахстане Президент Касым-Жомарт Токаев провел специальное совещание по проекту города будущего Алатау.

“Alatau City - это действительно всесторонне проработанный и выверенный проект. Мировой опыт показывает, что именно города будущего способны вывести развитие стран на качественно новый уровень”, - заявил Токаев.

По его словам, решение о создании города было принято в сложных условиях, но оказалось стратегически выверенным. Портфель проектов уже достиг около 2 триллионов тенге (примерно 4 миллиарда долларов США). Общий объем инвестиций в инфраструктуру составит 10,4 трлн тенге (20,8 миллиарда долларов), а долгосрочный эффект к 2050 году может превысить 40 миллиардов. Уже подготовлено 32 инвестпроекта на 1,5 триллиона тенге, из которых 20 реализуются и привлекут 1,2 триллиона тенге частных инвестиций. На старте проект даст более 22,000 новых рабочих мест.

В Кыргызстане Президент Садыр Жапаров открыл новый головной офис “Элдик Банка” в Бишкеке.

“Элдик Банк" примет активное участие в финансировании инфраструктурных, энергетических, транспортных и социальных проектов национального масштаба”, - подчеркнул Жапаров.

Банк впервые в истории страны вышел на международные рынки капитала - в 2026 году на Лондонской фондовой бирже размещены еврооблигации на 500 миллионов долларов. Средства пойдут на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС, развитие транспорта, авиации, а также поддержку образования и медицины. Это серьезное укрепление финансовой системы и новый канал привлечения внешних ресурсов.

В Узбекистане Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой химико-индустриального технопарка “Чирчик”.

“Модернизация промышленности, производство продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение экспортного потенциала являются одними из приоритетных направлений развития экономики”, - отмечает пресс-служба Президента Узбекистана.

Технопарк уже закрепился как площадка нового поколения. Его площадь составляет 26,4 гектара, инвестиции в инфраструктуру - 25 миллионов долларов США. В 2025 году здесь освоили 56 миллионов долларов инвестиций, создали 758 рабочих мест и выпустили продукцию более 150 видов на 60 миллионов долларов. К 2030 году планируется увеличить инвестиции до 207 миллионов долларов, производство - до 294 миллиона, экспорт - до 48 миллионов долларов и количество рабочих мест - до 2300. В химической отрасли текущий выпуск минеральных удобрений составляет 3,7 миллиона тонн в год, а запланированные проекты оцениваются в 2,8 миллиарда долларов.

Прогнозируемый рост ВВП региона на 2026 год остается высоким - в среднем 5-6,1%. Это создает прочную основу для дальнейшего сотрудничества и притока иностранных инвестиций.

Такая одновременная активизация заметно усиливает эффект. Когда три страны региона в один день дают старт значимым проектам, это является примером скоординированного движения вперёд, а не разрозненных усилий. Диверсификация экономики все больше повышает интерес иностранных инвесторов к Центральной Азии как к единому экономическому пространству и может ускорить реализацию совместных инициатив.

Сегодняшние события подтверждают, что страны Центральной Азии стремятся развиваться в совершенно разных направлениях, открывая реальные возможности для диверсификации. Казахстан инвестирует в передовую урбанистику, Кыргызстан привлекает крупный мировой капитал, а Узбекистан делает ставку на глубокую переработку сырья.

Дальнейшее развитие событий может пойти по двум сценариям. В рамках оптимистичного сценария успешный запуск заявленных проектов превратит регион в самодостаточный экономический хаб, способный привлечь до 50 миллиардов долларов инвестиций к 2030 году благодаря интеграции промышленных и финансовых инструментов стран-соседей. При умеренном сценарии из-за внешних рыночных колебаний часть проектов будет реализована с задержкой, однако общий тренд на импортозамещение и уход от сырьевой моноструктуры полностью сохранится.