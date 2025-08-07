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Объем операций с локальными картами в Азербайджане вырос

Экономика Материалы 7 августа 2025 01:14 (UTC +04:00)
Объем операций с локальными картами в Азербайджане вырос

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец июня текущего года количество транзакций с использованием локальных карт, эмитированных финансовыми организациями-резидентами (включая платежные карты статистической единицы), в Азербайджане составило 53,2 тысячи единиц, а объем транзакций – 55,09 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с предыдущим годом количество транзакций с использованием локальных карт сократилось на 251,5 миллиона единиц или в 5,7 раза, а объем транзакций увеличился на 2,05 миллиона манатов или на 3,9 процента.

Следует отметить, что объем и количество транзакций с использованием платежных карт, эмитированных финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству транзакций, совершенных с платежными картами, эмитированными финансовыми организациями (местными банками или финансовыми институтами), действующими на территории страны.

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