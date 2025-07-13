Экспорт из иранской провинции Исфахан превысил $200 млн за три месяца

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) таможня провинции Исфахан в центральной части Ирана экспортировала продукции на сумму 203 млн долларов, общим весом 309 000 тонн, сообщил генеральный директор таможни провинции Расул Кухестани, передает Trend.

В ходе брифинга Кухестани отметил, что основными направлениями экспорта стали Пакистан, Ирак, Афганистан, Турция и ОАЭ.

По его словам, за тот же период провинция импортировала товары на сумму около 104 млн долларов, общим весом 27 000 тонн. Доходы таможни за отчетный период достигли 7,15 трлн риалов (около 12 млн долларов), что на 53% больше по сравнению с прошлым финансовым годом.

Согласно данным Таможенной администрации Ирана, объем экспорта ненефтяной продукции страны за первые три месяца текущего года составил 34,5 млн тонн на сумму около 11,7 млрд долларов, что на 14,4% меньше в денежном выражении и на 9,3% меньше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

За отчетный период Иран импортировал 9 млн тонн ненефтяной продукции на сумму 13 млрд долларов, что означает сокращение на 11,7% в денежном выражении и на 4,35% по весу в годовом выражении.