Милли Меджлис одобрил поправки к закону об охране исторического наследия города Шуша

БАКУ/ Trend/ - На территории города Шуша будут изменены правила реставрации, охраны, изучения, использования и пропаганды памятников.

Это нашло свое отражение в законопроекте о внесении изменений в закон «О культурной столице Азербайджана — городе Шуша», который обсуждался на сегодняшнем заседании парламента, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Согласно действующему в настоящее время закону, на территории города Шуша запрещается изменение историко-архитектурного и художественно-эстетического облика памятников, их разрушение или осуществление любой деятельности, которая может создать для них угрозу.

Предлагаемые поправки уточняют данные требования. Так, на территории города будет запрещено повреждение или уничтожение памятников, а также их перемещение без согласования с органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, без соответствующего согласования не допускается проведение строительно-монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ и мероприятий по благоустройству, если они могут нарушить неприкосновенность памятников или создать угрозу их сохранности.

Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в первом чтении.