Счетная палата Азербайджана представила предложения по финансовому управлению

БАКУ /Trend/ - В результате исследований, проведенных Счетной палатой, была представлена информация об исполнении двадцати пяти рекомендаций, связанных с законопроектом «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики», об утвержденных комментариях, а также предложено сорок шесть новых рекомендаций.

Об этом в ходе обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, Счетная палата представила Милли Меджлису три основных предложения. Первое предложение связано с таможенными поступлениями. В условиях оптимизации системы оформления внешнеторговых операций следует пересмотреть подход к определению прогнозов по сбору бюджетных доходов через таможенные органы. Важными являются оптимизация фискальной нагрузки по импортным сборам и стимулирование экономической активности предпринимателей, соблюдающих налоговую дисциплину.

В. Гюльмамедов отметил, что при подготовке прогнозов по налогу на добавленную стоимость на импорт и таможенным пошлинам должны учитываться подходы, связанные со стимулированием местного производства, внутристрановой экономической активности, а также со льготами и освобождениями от налогов.

Второе предложение связано с законом "О бюджетной системе". Счетная палата считает, что подходы к управлению финансами государственного сектора должны найти более широкое отражение в законе. Предлагается закрепить в законодательстве консолидированную отчетность по государственным активам и обязательствам, анализ налоговых стимулов и информацию об их влиянии на бюджет. Третье предложение касается парафискальных платежей. Было подчеркнуто, что организации, собирающие сборы за утилизацию, плату за проезд по дорогам, сборы за вторичную переработку и другие подобные платежи, должны представлять отчет об использовании этих средств.

По мнению Счетной палаты, данные изменения могут послужить повышению подотчетности и прозрачности, а также укреплению доверия к системе бюджетного прогнозирования.

В. Гюльмамедов добавил, что представленные ежегодный отчет и законопроект об исполнении государственного бюджета подготовлены в соответствии с требованиями законодательства.