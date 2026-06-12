Банк Республика провёл традиционную акцию по сдаче крови в честь Всемирного дня донора крови (ФОТО)

Инициатива Банка Республика, которая помогает спасать жизни

Иногда даже небольшой поступок способен изменить чью-то жизнь. В преддверии «14 июня - Всемирного дня донора крови» сотрудники Банка Республика вновь объединились ради благородной цели, приняв участие в традиционной акции по сдаче крови.

Мероприятие, организованное в Головном офисе банка совместно с Республиканским банком крови, было направлено на поддержку детей, нуждающихся в регулярных переливаниях крови и проходящих лечение от тяжёлых заболеваний.

В акции приняли участие председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов, представители руководства и сотрудники банка. Перед сдачей крови все участники прошли необходимое медицинское обследование, а сама процедура проводилась под контролем специалистов и в соответствии с установленными медицинскими стандартами.

Для Банка Республика подобные инициативы уже давно стали неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной ответственности. Из года в год сотрудники банка активно поддерживают донорское движение, внося свой вклад в сохранение здоровья и спасение жизней людей.

Банк Республика убеждён, что даже один добрый поступок способен подарить кому-то шанс на будущее. Именно поэтому банк продолжает поддерживать социально значимые проекты и призывает всех, кто может стать донором, присоединяться к этому важному и благородному делу.