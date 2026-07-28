МИД Азербайджана призвал прекратить увязывание вопросов российско-армянских отношений с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Следует положить конец практике увязывания вопросов российско-армянских отношений с Азербайджаном.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на запрос местных СМИ относительно комментария официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по теме Карабахского региона и ОДКБ.

Он отметил, что высказывания, которые в очередной раз озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с бывшим армяно-азербайджанским конфликтом, являются искажением реальности.

"Карабахский регион всегда признавался международным сообществом, в том числе Российской Федерацией, неотъемлемой частью Азербайджана. В связи с этим попытки постоянно удерживать в повестке вопрос применения механизмов ОДКБ в отношении суверенных территорий Азербайджана, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией Армении, а также увязывание этого с вопросом признания или непризнания Карабахского региона Арменией не только противоречат официальной позиции российской стороны относительно Карабахского региона Азербайджана, но и являются совершенно необоснованными.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с требованиями международного права, и тем самым бывший конфликт был урегулирован. В этой связи необходимо положить конец практике комментирования вопросов, касающихся российско-армянских отношений, в привязке к Азербайджану", – подчеркнул представитель МИД.

Отметим, что 27 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на молодежном форуме "Гвардейск" заявила, что "хотя Армения и призывает к использованию механизма Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оставался вопрос, к кому и в отношении чего это должно применяться".