Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования главнокомандующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан – начальнику Управления оборонных сил фельдмаршалу Сейиду Асиму Муниру в связи с крушением вертолета.

Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджанской Республики.

В соболезновании говорится:

"Новость о крушении вертолета Mİ-17, принадлежащего Пакистанской армии, вблизи города Музаффарабад из-за возникшей технической неисправности и гибели членов экипажа глубоко опечалила меня.

Выражаю соболезнования в связи с погибшими в результате произошедшей авиакатастрофы, разделяю горечь утраты их близких и с глубокой скорбью приношу искренние соболезнования их семьям.

Да упокоит Аллах их души".