Обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-словацких отношений

БАКУ /Trend/ - 12 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял государственного секретаря министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Марека Эштока.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Словакией, а также перспективы их дальнейшего развития. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Стороны подчеркнули, что политический диалог, взаимные визиты и институциональное сотрудничество вносят важный вклад в развитие двусторонних связей.

В тот же день состоялось очередное заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Словацкой Республики.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, словацкую делегацию — государственный секретарь министерства иностранных и европейских дел Словакии Марек Эшток.

В ходе консультаций было выражено удовлетворение развитием многоплановых отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Словакией. Была высоко оценена стратегическая роль Азербайджана в реализации важных региональных и международных транспортных проектов, инициатором и активным участником которых он является, в том числе в рамках Среднего коридора. Также были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах образования, культуры и туризма, расширения договорно-правовой базы.

Стороны обсудили взаимодействие на международных площадках, развитие сотрудничества в рамках различных международных организаций и вопросы взаимной поддержки кандидатур.

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, мерах по разминированию, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.