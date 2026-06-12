MEDİA резко осудило кампанию по дискредитации Азербайджана со стороны ряда французских СМИ

БАКУ /Trend/ - Некоторые французские средства массовой информации публикуют односторонние, манипулятивные материалы, вводящие общественность в заблуждение и направленные на подрыв международного имиджа Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).

Отмечается, что использование классических методов манипуляции как до, так и после судебного разбирательства по обычному уголовному делу, а также создание ажиотажа вокруг судебного процесса ясно демонстрируют, что происходящее управляется в контексте политического заказа.

«Неудачные попытки ряда французских СМИ политизировать уголовное дело в предвзятой форме и связать с ним имена некоторых официальных лиц азербайджанского государства являются составной частью системной кампании по дискредитации нашей страны. Особое “внимание” к данной теме со стороны таких медиа-структур, как "Revue21", "TV5 Monde", "Le Figaro" и "Le Monde", которые специализируются на кампаниях "черного пиара" в отношении Азербайджана и известны своей близостью к государственным кругам Франции, обусловлено скрытыми амбициями сил, обеспокоенных международным авторитетом нашей страны. Сознательно и грубо нарушая общепринятые международные этические нормы журналистики, эти СМИ в очередной раз подтверждают тем самым, что выступают инструментом заказной политической кампании.

В то время как преступление является деянием, влекущим индивидуальную ответственность, акцентирование внимания государством, называющим себя демократическим, не на действиях преступника, а на его национальной принадлежности свидетельствует не о верховенстве права, а о поощрении стереотипов и дискриминации. Мы расцениваем кампанию по дискредитации Азербайджана, начатую рядом французских СМИ на основе манипулятивно представленной информации, как элемент целенаправленной пропаганды и решительно осуждаем подобные действия, несовместимые с принципами профессиональной журналистики», — говорится в заявлении.