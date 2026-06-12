В ходе учений "Platinum Wolf – 2026" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе международных тактических учений "Platinum Wolf – 2026", проходящих при участии азербайджанских военнослужащих близ сербского города Буяновац, состоялся «День высокопоставленного наблюдателя».

Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и возглавляемая министром делегация, а также высокопоставленные гости из других стран, участвующих в учениях.

Сначала гостям была предоставлена информация о ходе международных тактических учений, предстоящих задачах и этапах, после чего на учебном полигоне были практически отработаны различные эпизоды.

Официальные представители, наблюдавшие за ходом учений с командного пункта, высоко оценили профессионализм наших военнослужащих.

В завершение отличившимся в ходе учений были вручены награды.

Отметим, что в учениях, проводимых в целях обмена опытом, укрепления взаимодействия между вооружёнными силами стран-партнёров при проведении миротворческих операций и повышения уровня подготовки, принимают участие военнослужащие из Соединённых Штатов Америки, Азербайджана, Соединённого Королевства, Боснии и Герцеговины, Италии, Венгрии, Монтенегро, Румынии, Сербии, Северной Македонии и Греции.