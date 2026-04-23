За последние пять лет вырос объем транзитных перевозок по ТМТМ

АСТАНА /Trend/ - За последние пять лет объём транзитных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) увеличился в три раза.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта Казахстана.

Как отмечается, в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область председатель комитета железнодорожного и водного транспорта министерства транспорта РК Нуржан Кельбуганов ознакомился с ходом реализации проектов по развитию морской инфраструктуры и торгового флота. Также были обсуждены стратегические задачи дальнейшего развития ТМТМ.

В ходе визита он посетил морские терминалы и провёл встречи с руководством судоходных компаний.

Отмечается, что на сегодня уже завершены проекты по строительству контейнерного хаба и системы управления движением судов (СУДС) в порту Актау, проведены дноуглубление акватории и модернизация причала №1 в порту Курык, а также создан придорожный сервис в портовой зоне.

До конца текущего года планируется завершить дноуглубление акватории порта Актау и терминала «Ерсай» в порту Курык, строительство контейнерного терминала «Ерсай», модернизацию причалов №2, 4 и 5 порта Курык, приобретение буксиров, а также внедрение цифровых решений с их интеграцией в единую цифровую среду ТМТМ.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.