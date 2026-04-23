Туркменистан и Petronas сосредоточены на подготовке специалистов для нефтегазового сектора

АШХАБАД /Trend - Туркменистан и малайзийская нефтяная компания Petronas обсудили расширение сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных специалистов для нефтегазового сектора.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство образования Туркменистана, переговоры прошли в ходе встречи министра образования Туркменистана Джумамырата Гурбангельдиева с послом Малайзии в Туркменистане Мохдом Суахими бин Ахмадом Таджуддином, а также делегацией туркменского филиала Petronas Carigali и Университета технологий PETRONAS.

Развитие человеческого капитала для энергетической отрасли было определено как ключевая область двустороннего сотрудничества, с особым акцентом на укрепление связей между профессиональными училищами, университетами и образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, работающими в рамках Petronas.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества с образовательными и учебными центрами PETRONAS, включая Университет технологий PETRONAS, Институт технологий PETRONAS, Академию морского дела Alam, Центр лидерства PETRONAS, Yayasan PETRONAS и Petrosains.

PETRONAS (Petroliam Nasional Berhad) - государственная нефтегазовая корпорация Малайзии и одна из крупнейших энергетических компаний в Юго-Восточной Азии, осуществляющая интегрированные операции по всей цепочке стоимости углеводородов более чем в 100 странах. Помимо основной деятельности в области добычи и переработки углеводородов, компания уделяет особое внимание долгосрочному развитию человеческого капитала через свои ведущие образовательные инициативы, в частности Программу образовательных стипендий PETRONAS (PESP), которая финансирует талантливых студентов для обучения в ведущих местных и международных университетах, включая собственный Университет технологий PETRONAS (UTP).

Компания также поддерживает профессиональные и технические учебные заведения, программы стажировок и структурированные схемы развития талантов, сотрудничает с мировыми университетами и учебными центрами, чтобы обеспечить как малайзийских, так и международных студентов отраслевыми навыками в области инженерии, энергетики и смежных областей, с особым акцентом на подготовку будущих специалистов для нефтегазового сектора через стипендии, специализированные курсы и академические программы, связанные с отраслью.

Ранее Туркменистан сообщил о создании 1 041 рабочего места в рамках четвертой фазы разработки газового месторождения Галкыныш, одного из крупнейших в мире. Разработка четвертой фазы месторождения началась 17 апреля 2026 года и проводится совместно с китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC).