Туркменистан построит газоперерабатывающий завод мощностью 10 млрд кубометров на "Галкыныш" - “Туркменгаз”

МАРЫ /Trend - В Туркменистане в рамках четвертого этапа освоения месторождения "Галкыныш" планируется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 10 млрд кубометров товарного газа в год.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам представитель государственного концерна “Туркменгаз” Аман Хасиетов в рамках торжественной церемонии старта четвертой фазы освоения газового месторождения "Галкыныш".

По его словам, проект будет реализован в партнерстве с китайскими партнерами и предусматривает также бурение 30 эксплуатационных скважин и создание ряда инфраструктурных и социально-бытовых объектов. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 5 млрд долларов.

Хасиетов отметил, что на объекте будут применяться технологии ведущих мировых производителей, что позволит обеспечить высокотехнологичный характер будущего производственного комплекса.

Он также сказал, что завершение строительства запланировано к 2030 году с последующим началом поставок товарного газа потребителям. Направления экспорта, как уточняется, будут определяться в зависимости от рыночного спроса, включая внутренний и внешние рынки.

Отметим, что газовое месторождение "Галкыныш", расположенное на востоке Туркменистана, является одним из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются в диапазоне от 4 до 14 триллионов кубометров газа. Месторождение было открыто в 2006 году, а промышленная добыча началась в 2013 году под управлением государственного концерна "Туркменгаз".

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) получила доступ к разработке месторождения в 2009 году после заключения соответствующих контрактов, став одним из ключевых иностранных партнеров проекта. Компания участвовала в строительстве газоперерабатывающих мощностей и инфраструктуры, а также была выбрана для реализации данной фазы в 2025-2026 годах, что дополнительно укрепляет ее позиции в газовом секторе Туркменистана.

В марте 2026 года между государственным концерном "Туркменгаз" и CNPC был подписан контракт на проектирование и строительство объектов четвертой фазы месторождения "под ключ". Ожидается, что проект обеспечит ежегодную добычу до 10 миллиардов кубометров газа, способствуя расширению экспортного потенциала Туркменистана.

Ранее министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, выступая на Анталийском дипломатическом форуме, подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов энергетической повестки страны является поставка природного газа в Европу. "15-20 лет назад у нас было очень хорошее сотрудничество с европейскими коллегами, и мы многое сделали для практической реализации ряда идей по доставке туркменского природного газа через Каспийское море в Европу", - отметил он.

В то же время главный редактор газеты "Türkmen Dünýäsi" Батыр Мурадов, отвечая на вопрос Trend, сказал, что Туркменистан рассматривает возможность экспорта природного газа в Европу через Азербайджан.