Казахстан и ЕБРР подписали меморандум о создании инвестплатформы энергетического перехода

АСТАНА /Trend/- Министерство энергетики, министерство экологии и природных ресурсов Казахстана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию страновой инвестиционной платформы энергетического перехода «QaJET».

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

Документ был подписан на полях Регионального экологического саммита (РЭС-2026) министром энергетики Ерланом Аккенжановым, министром экологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым и управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейном Озханом.

Новая платформа «QaJET» призвана обеспечить более эффективную мобилизацию инвестиций, синхронизацию государственных инициатив и развитие низкоуглеродных проектов в энергетическом секторе Казахстана.

По словам участников, создание данного механизма станет важным шагом в укреплении партнерства между Казахстаном и ЕБРР, а также в продвижении целей устойчивого развития и «зеленого» перехода страны.

Отметим, что накануне в рамках РЭС Ерлан Аккенженов провёл встречу с Управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития Джанпьеро Наччи. Сообщалось, что за последние годы при участии Банка подписаны соглашения и меморандумы на сумму около 600 млн долларов США, включая привлечение концессионального финансирования международных климатических фондов.

При поддержке ЕБРР в Казахстане реализованы проекты возобновляемой энергетики на 788 МВт стоимостью свыше 1 млрд долларов США.