Названы сроки завершения строительства канатной дороги в Лачине (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Планируется, что канатная дорога, строящаяся в городе Лачин, будет введена в эксплуатацию до конца 2026 года.

Об этом сообщили Trend в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Отмечено, что с этой целью на территории проводятся интенсивные работы по пересадке зеленых насаждений, закладке фундамента опор канатной дороги и терминальных участков, а также доставке необходимого оборудования.

Реализация проекта внесет вклад в развитие туристической инфраструктуры региона и создание новых возможностей для посетителей.