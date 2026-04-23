Названы сроки завершения строительства канатной дороги в Лачине (ВИДЕО)

Общество Материалы 23 апреля 2026 14:45 (UTC +04:00)
Названы сроки завершения строительства канатной дороги в Лачине (ВИДЕО)

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Планируется, что канатная дорога, строящаяся в городе Лачин, будет введена в эксплуатацию до конца 2026 года.

Об этом сообщили Trend в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Отмечено, что с этой целью на территории проводятся интенсивные работы по пересадке зеленых насаждений, закладке фундамента опор канатной дороги и терминальных участков, а также доставке необходимого оборудования.

Реализация проекта внесет вклад в развитие туристической инфраструктуры региона и создание новых возможностей для посетителей.

