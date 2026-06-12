ТуранБанк привлекает финансирование для продвижения гендерного равенства и финансовой инклюзии

ТуранБанк, уделяющий особое внимание вопросам гендерного равенства и расширению доступа женщин к финансовым возможностям, успешно завершил очередное важное международное соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства с бельгийской Incofin Investment Management Банк привлёк финансирование от Global Gender-Smart Fund S.A., SICAV (GGSF) в размере эквивалента 5 млн долларов США в местной валюте сроком на три года.

Привлечённые средства будут направлены на финансирование микро-, малых и средних предприятий (ММСП), в особенности принадлежащих женщинам или возглавляемых женщинами. Данная кредитная линия направлена на улучшение доступа к финансированию для женщин-предпринимателей, поддержку роста их бизнеса, создание новых рабочих мест и содействие инклюзивному экономическому развитию по всему Азербайджану, особенно в регионах.

Продвижение гендерного равенства и обеспечение равного доступа к финансовым ресурсам являются одними из ключевых факторов устойчивого экономического роста. Международный опыт показывает, что поддержка женщин-предпринимателей укрепляет экономическую устойчивость, стимулирует инновации и способствует более широкому социально-экономическому процветанию. В рамках данного партнёрства ТуранБанк подтверждает свою приверженность поддержке экономической активности женщин и снижению барьеров в доступе к финансированию. Кроме того, предоставленное финансирование обеспечит местным предприятиям более широкий доступ к долгосрочному финансированию в местной валюте, что позволит снизить валютные риски и повысить финансовую устойчивость.

Данное соглашение является очередным подтверждением доверия со стороны международных финансовых институтов к финансовой стабильности ТуранБанк, его прозрачности и высоким стандартам корпоративного управления. Партнёрство также поддерживает стратегические цели Банка по расширению финансовой инклюзии, продвижению гендерного равенства и содействию устойчивому экономическому развитию.

ТуранБанк продолжает активно развивать сотрудничество с международными партнёрами и поддерживать компании, возглавляемые женщинами, расширять доступ к финансированию и способствовать инклюзивному экономическому росту в Азербайджане.

О Global Gender-Smart Fund

Global Gender-Smart Fund (GGSF) — крупнейший в мире инвестиционный фонд, ориентированный на гендерное равенство, предоставляющий долговое финансирование финансовым институтам в развивающихся странах. Цель GGSF — расширение доступа к гендерно-ориентированным и ответственным финансовым услугам для женщин, а также предприятий, принадлежащих или возглавляемых женщинами.

Укрепляя инклюзивные финансовые системы, GGSF способствует улучшению уровня жизни, усилению гендерного баланса и расширению охвата финансовых услуг, а также росту лидерства женщин на развивающихся рынках.

GGSF управляется Innpact Fund Management, а в структуре фонда участвуют три ведущих частных портфельных управляющих, обладающих глубоким рыночным опытом и сильной ориентацией на социальное воздействие. В рамках данного проекта Incofin Investment Management отвечает за привлечение, мониторинг и управление отношениями с ТуранБанк.

Дополнительная информация: www.ggs-fund.com

О ТуранБанк

ТуранБанк, основанный в 1992 году, является одним из самых надежных и стабильных финансовых институтов Азербайджана. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг в соответствии с международными стандартами как для розничных, так и для корпоративных клиентов. Имея сеть из 22 точек обслуживания по всей стране, ТуранБанк демонстрирует устойчивый рост на протяжении 34 лет своей деятельности и продолжает играть важную роль в развитии банковского сектора Азербайджана, опираясь на принципы прозрачности, надежности и социальной ответственности.

Дополнительная информация: www.turanbank.az