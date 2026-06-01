Энергобезопасность вновь стала одним из ключевых приоритетов международной повестки - Кристина Лобильо Борреро

БАКУ/Trend/ - Вопросы энергетической безопасности вновь заняли важное место в международной повестке, наряду с задачами декарбонизации и развития сотрудничества с третьими странами.

Как сообщает Trend, oб этом заявила директор по вопросам энергетической безопасности и международных отношений Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Кристина Лобильо Борреро на пленарной сессии министров «Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего», проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

По ее словам, Европейский союз ведет постоянный энергетический диалог с партнерами в третьих странах для обеспечения безопасности поставок и продвижения совместной работы в сфере декарбонизации.

«В качестве примеров мы можем привести инициативы Европейского союза по развитию взаимодействия с регионами Центральной Азии, а также с Южной Африкой в рамках партнерства по чистым инвестициям в переходный период (Clean Transition Investment Partnership, CTIP). Мы хотим создать новые форматы партнерства, которые позволяют обсуждать регуляторные рамки, поскольку иногда при импорте и экспорте возникают регуляторные барьеры. Также важно развивать сотрудничество в энергетическом переходе, при этом каждая страна может реализовывать его в соответствии со своими принципами», - отметила она.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что в ЕС энергетический переход предполагает развитие электрификации, которая будет обеспечиваться преимущественно за счет возобновляемых источников энергии и частично атомной энергетики.

Она также отметила, что производство и потребление энергии являются значительным источником глобальных выбросов парниковых газов, что делает международное сотрудничество в энергетической сфере важным элементом климатической повестки.