Турция планирует масштабную модернизацию своей "зеленой" энергосети - министр

БАКУ/Trend/ - Турция планирует масштабную модернизацию своей "зеленой" энергосети.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на министерском диалоге по продвижению энергетического перехода на основе ВИЭ в Центральной Азии, проходящем в рамках Бакинской энергетической недели.

"К 2035 году мы намерены достичь 120 ГВт мощности солнечной и ветровой генерации, включая 5 ГВт морских ветроэлектростанций. Чтобы безопасно и устойчиво интегрировать столь значительные объемы энергии и генерирующих мощностей в энергосистему, необходимы крупные инвестиции в передающую инфраструктуру. Для этого Турция планирует масштабную модернизацию своей "зеленой" энергосети", - сказал он.

Байрактар отметил, что планируется строительство примерно 15 000 километров линий HVDC общей мощностью 40 ГВт, а также еще 15 000 километров традиционных линий переменного тока.