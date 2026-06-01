  1. Главная
  2. Экономика

Турция планирует масштабную модернизацию своей "зеленой" энергосети - министр

Экономика Материалы 1 июня 2026 17:24 (UTC +04:00)
Турция планирует масштабную модернизацию своей "зеленой" энергосети - министр
Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Турция планирует масштабную модернизацию своей "зеленой" энергосети.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на министерском диалоге по продвижению энергетического перехода на основе ВИЭ в Центральной Азии, проходящем в рамках Бакинской энергетической недели.

"К 2035 году мы намерены достичь 120 ГВт мощности солнечной и ветровой генерации, включая 5 ГВт морских ветроэлектростанций. Чтобы безопасно и устойчиво интегрировать столь значительные объемы энергии и генерирующих мощностей в энергосистему, необходимы крупные инвестиции в передающую инфраструктуру. Для этого Турция планирует масштабную модернизацию своей "зеленой" энергосети", - сказал он.

Байрактар отметил, что планируется строительство примерно 15 000 километров линий HVDC общей мощностью 40 ГВт, а также еще 15 000 километров традиционных линий переменного тока.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости