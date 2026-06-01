Региональное сотрудничество и инвестиции в ВИЭ повышают энергетическую устойчивость - замминистра Грузии

БАКУ /Trend/ - Грузия реализует активную программу по привлечению инвесторов и развитию возобновляемых источников энергии, а также укрепляет региональное энергетическое сотрудничество.

Как сообщает Trend, oб этом заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Инга Пхаладзе на пленарной сессии министров «Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего», проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

По ее словам, Грузия зависит от импорта энергоресурсов, в связи с чем правительство реализует программу по привлечению инвестиций и расширению генерации из возобновляемых источников энергии.

Она отметила, что страна активно развивает региональное сотрудничество, а также реализует проекты, направленные на повышение устойчивости энергетической системы и энергетической независимости.

«У нас определены важные проекты, которые повышают устойчивость нашей энергетической системы и способствуют диверсификации. Мы находимся в тесном сотрудничестве с Азербайджаном, который поставляет нам нефть и газ, поскольку у нас нет собственных ресурсов. Одновременно мы обсуждаем стратегические проекты с соседними странами и развитие возобновляемой энергетики, чтобы при необходимости обеспечивать их электроэнергией», - заявила она.

Заместитель министра также подчеркнула важность внедрения новых технологий, включая системы накопления энергии, развитие электросетей и строительство новых подстанций.

«Мы внедряем технологии накопления энергии, которые являются необходимыми для стабильности энергосистемы, расширяем сети и развиваем новые подстанции. Мы выходим за пределы страны и стремимся укреплять энергетическую безопасность соседних государств, а также усиливать роль Грузии как надежной транзитной страны», - отметила Пхаладзе.

Она добавила, что реализация крупных совместных проектов позволит повысить устойчивость энергоснабжения и расширить региональное сотрудничество.