Проекты по выявлению утечек газа играют важную роль в минимизации выбросов метана - TotalEnergies

БАКУ/ Trend/ - Проекты, реализуемые в сфере обнаружения утечек газа и сокращения факельного сжигания (попутного нефтяного газа), играют важную роль в минимизации выбросов метана.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный специалист по развитию бизнеса в сфере возобновляемой энергетики компании TotalEnergies Чингиз Оруджев в ходе панельных дискуссий, организованных сегодня в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», проходящей в Баку.

По его словам, благодаря системе утилизации газа, созданной в рамках проекта Tempa Rossa в Италии, было обеспечено полное прекращение факельного сжигания и последующее использование газа на внутреннем рынке. Данный опыт рассматривается как успешный пример с точки зрения сокращения выбросов.

Ч. Оруджев сообщил, что в рамках сотрудничества с SOCAR в области обнаружения и измерения утечек метана реализуется программа OGMP. В рамках данной программы с использованием технологий беспилотных летательных аппаратов (дронов) осуществляются полёты над нефтегазовыми объектами, что позволяет точно определять как местоположение, так и объём утечек.

По его словам, дроны, представленные в этом году в рамках выставки, в предыдущий период также применялись на объектах SOCAR на месторождениях «Нефтяные Камни» и «Абшерон», где были получены положительные результаты.

Представитель компании отметил, что для сокращения выбросов на первом этапе крайне важно точно выявлять утечки, поскольку без знания их источника устранение невозможно. По его словам, многие утечки технически достаточно легко устранимы, однако их несвоевременное обнаружение создает серьезную проблему.

Ч. Оруджев добавил, что проводимые кампании по измерению и мониторингу обеспечивают высокую эффективность в управлении выбросами и их сокращении.