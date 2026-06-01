В Азербайджане объявлен прием работ для участия в проекте "Пленэрные произведения"

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджане объявлен прием работ для участия в творческой выставке "Пленэрные произведения" (Plener əsərlər), направленной на развитие у профессиональных художников навыков непосредственного изучения натуры и более полного отражения ее реального образа в произведениях искусства, сообщили Trend Life в пресс-службе Хатаинского центра искусств.

К участию приглашаются художники старше 18 лет. Тематика и техника исполнения работ не ограничиваются. Каждый автор может представить до трех произведений размером не более 35х55 см. В выставке также могут принять участие зарубежные художники.

Для участия необходимо до 25 сентября направить заявку на электронный адрес [email protected], указав фотографию работы, ее название, размер и технику исполнения, фамилию и имя автора, дату рождения и контактные данные.

По итогам отбора будут выбраны 100 произведений, которые представят на выставке. Для проекта также будет подготовлен онлайн-каталог. После завершения экспозиции все выставленные работы будут возвращены авторам.

Десять художников, чьи произведения будут признаны лучшими, получат приглашение на специальный этюдный тур. Всем участникам, чьи работы войдут в экспозицию, будут вручены сертификаты.

Организаторы отмечают, что участие в выставке является бесплатным, и выражают надежду увидеть новые интересные произведения современных авторов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону и WhatsApp: +994 51 310 74 01.

Организаторами проекта выступают Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная художественная галерея, Международная акварельная галерея "Хатаи" и Хатаинский центр искусств.

Поддержку выставке оказывают Азербайджанская государственная академия художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительная власть Хатаинского района и Союз художников Нахчыванской Автономной Республики.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

