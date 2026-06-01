Нидерланды готовы делиться опытом в сфере офшорной ветроэнергетики и водородных технологий

БАКУ/Trend/ - Нидерланды заявили о готовности развивать сотрудничество с другими странами в области офшорной ветроэнергетики, водорода и защиты подводной энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Trend, об этом заявил специальный представитель Министерства иностранных дел Нидерландов по вопросам связности Бернхард Келкес на пленарной сессии министров «Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего», проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, энергетическая безопасность требует диверсификации источников и маршрутов поставок, поскольку риски могут возникать в различных регионах мира.

«Мы также стремимся к диверсификации источников и маршрутов. Мы быстро перешли к импорту СПГ после сокращения поставок российского газа и смогли развить соответствующую инфраструктуру. Это оказалось возможным благодаря нашему доступу к морю», - отметил он.

Представитель МИД Нидерландов подчеркнул, что страна активно развивает компетенции в сфере офшорной ветроэнергетики и готова делиться опытом строительства и обслуживания таких объектов с другими государствами.

Кроме того, он отметил перспективы развития водородной энергетики, указав, что потребности Европы в «зеленом» водороде превышают собственные производственные возможности, что открывает возможности для международного сотрудничества, в том числе с регионами Африки, Латинской Америки и Каспийского региона.