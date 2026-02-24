Глобальный Бакинский форум стал ведущей международной платформой для диалога (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Глобальный Бакинский форум стал ведущей международной платформой для диалога, объединяющей лучшие умы для обсуждения глобальных вызовов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря и Верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос в видеообращении по случаю XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет 12–14 марта.

"Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви (NGIC), стал одной из самых признанных мировых платформ, объединяющей лучшие умы для обсуждения глобальных вызовов - роль, которая становится все более важной в мире, отмеченном углубляющейся фрагментацией. Я благодарю NGIC за неизменную приверженность диалогу и миру", - сказал он.

Моратинос подчеркнул значение форума для совместного решения проблем и преодоления разногласий.

"В условиях, когда глобальные разделения становятся все острее, встреча в Баку даст ценную возможность для вдумчивого диалога и коллективного решения проблем. С нетерпением жду встречи с вами там", - добавил он.

Он пригласил к участию в предстоящем XIII Глобальном Бакинском форуме.