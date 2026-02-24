Утверждены формы отчетности госучреждений, представляемые в минфин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики № 570 от 29 декабря 2025 года, начиная с апреля текущего года, Агентство по мониторингу государственных предприятий при министерстве финансов будет осуществлять мониторинг проектов бюджета и прогнозов, а также бюджетов государственных предприятий и юридических лиц публичного права, и анализировать показатели их исполнения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов.

Отмечается, что для этой цели решением коллегии министерства финансов были утверждены формы данных и отчетов, представляемых в министерство государственными предприятиями и юридическими лицами публичного права. На основании этих форм государственные предприятия и юридические лица публичного права обязаны представлять в Агентство показатели бюджета, ежемесячные, квартальные финансовые отчеты и годовую информацию по прогнозу.

В ходе мониторинга представленных документов будут проверяться параметры бюджета государственных предприятий и состояние их исполнения, финансовые данные по отдельным направлениям деятельности и подчиненным структурам, а также показатели их расходов. Одновременно с этим, с использованием передовых инструментов оценки международных финансовых организаций, будет проводиться анализ показателей эффективности государственных предприятий, возможного влияния выявленных фискальных рисков на другие предприятия и государственные финансы, включая государственный бюджет, внебюджетные государственные средства и государственный долг.

Министерство финансов будет ежеквартально отчитываться перед главой государства о результатах этого мониторинга и анализа. Это обеспечит повышение рентабельности государственных предприятий, улучшение бухгалтерского учета и подотчетности, снижение зависимости от бюджетных ресурсов, а также своевременное определение обязательств, которые могут возникнуть в среднесрочной и долгосрочной перспективе перед государственным бюджетом и внебюджетными государственными средствами.

Текст вышеупомянутого решения коллегии и электронная версия утвержденных форм в формате «Excel» размещены на официальном сайте министерства. Ознакомиться с этими формами отчетности можно, перейдя по этой ссылке.

