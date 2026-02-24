WUF13 в Баку пройдет с использованием "зеленой" энергии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между Операционной компанией WUF13 в Азербайджане и Открытым акционерным обществом "Азерэнерджи".

Как сообщает Trend со ссылкой на Операционную компанию, документ подписали председатель правления ОАО "Азерэнерджи" Балабаба Рзаев и исполнительный директор Операционной компании WUF13 в Азербайджане Адиль Мамедов.

Основной целью подписания документа является обеспечение мероприятия "зеленой энергией" в период проведения WUF13. Эта инициатива будет способствовать практическому осуществлению обязательств по управлению углеродными выбросами и снижению эмиссий, а также позволит минимизировать экологическое воздействие, связанное с потреблением энергии на мероприятии.

Решения по низкоуглеродной энергетике, которые будут применяться в рамках WUF13, демонстрируют возможность организации крупных международных мероприятий на более экологичной и устойчивой основе. Кроме того, это сотрудничество представляет собой реальный и успешный пример эффективной интеграции устойчивого управления мероприятиями с национальной энергетической инфраструктурой.

13-я сессия Всемирного форума урбанистики (WUF13), которая пройдет с 17 по 22 мая в Баку, является одной из ведущих международных платформ для устойчивого городского развития и эффективного использования ресурсов, создавая возможности для демонстрации инновационных подходов и практических решений. В этом контексте внедрение "зеленых" энергетических решений поддерживает экологически ответственный организационный подход в рамках принципов устойчивости мероприятия.

Это сотрудничество еще раз подтверждает приверженность Азербайджана стратегическим приоритетам в области "зеленой энергетики" и устойчивого развития и усиливает роль и лидерство страны в организации экологически ответственных международных мероприятий.